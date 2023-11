Scoperta rivoluzionaria rivela un nuovo senso umano del tatto

Un recente studio condotto da un team di ricercatori dell'Imperial College di Londra ha rivelato un modo precedentemente sconosciuto con cui percepiamo il tatto leggero: direttamente attraverso i nostri follicoli piliferi.

Fino ad ora, si pensava che solo le terminazioni nervose nella pelle e intorno ai follicoli piliferi potessero trasmettere la sensazione di tatto (ottima notizia per i robot). Attraverso un processo di sequenziamento dell'RNA, i ricercatori hanno scoperto che le cellule in una parte del follicolo pilifero, chiamata guaina radicolare esterna (ORS), avevano una percentuale più elevata di recettori sensibili al tatto rispetto alle cellule equivalenti nella pelle.

Successivamente, hanno prodotto colture in laboratorio di cellule del follicolo pilifero umano insieme a nervi sensoriali. Quando le cellule in questione venivano stimolate meccanicamente, anche i nervi sensoriali adiacenti venivano attivati, dimostrando che il tatto era stato registrato. Gli esperimenti hanno inoltre rivelato che i neurotrasmettitori serotonina e istamina venivano rilasciati dalle cellule ORS attraverso piccoli sacchetti chiamati vescicole, come modo per segnalare alle cellule circostanti.

"È un risultato emozionante perché apre così tante nuove domande su queste cellule: perché hanno questo ruolo e cosa possiamo imparare da loro su come la nostra pelle percepisce il tatto?" afferma Parastoo Hashemi, ingegnere neurale dell'Imperial College di Londra. Le cellule che percepiscono il tatto, note come meccanorecettori, sono la ragione per cui possiamo sentire tutto, da una leggera brezza a una pressione ferma.

In questo caso, quelle del follicolo pilifero interagivano specificamente con meccanorecettori a bassa soglia (LTMR), capaci di percepire tocchi delicati. Sebbene fosse già noto che i peli corporei siano capaci di svolgere un ruolo importante nel senso del tatto, i ricercatori hanno rivelato un'interazione biologica più dettagliata tra le cellule ORS e gli LTMR, oltre a una semplice risposta meccanica.

Una grande domanda rimanente è "perché?". "Questo è un risultato sorprendente perché non sappiamo ancora perché le cellule del follicolo pilifero abbiano questo ruolo nel processare il tatto leggero", afferma Claire Higgins, bioingegnere dell'Imperial College di Londra. "Poiché il follicolo contiene molte terminazioni nervose sensoriali, ora vogliamo determinare se il follicolo pilifero sta attivando tipi specifici di nervi sensoriali per un meccanismo sconosciuto ma unico."

A tal proposito ci sorge una domanda: cos'è la pelle d'oca?