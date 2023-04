Scoperta a Roma la banda dei camerieri hacker: così clonavano le carte di credito

È stata soprannominata “la banda dei camerieri-hacker”, quella scoperta dagli inquirenti e raccontata da Repubblica ed Open. La banda operava nel centro di Roma ed era composta da una ventina di persone esperte nella clonazione di carte di credito e codici.

Bersagli della truffa, andata avanti sin dal 2015, erano principalmente turisti a cui venivano svuotati i conti correnti quando erano tornati nei loro paesi d’origine.

La clonazione delle carte di credito avveniva attraverso degli skimmer che permettevano ai truffatori di acquisire i codici delle carte di credito consegnate dai clienti. Dopo il pagamento, i “camerieri” facevano passare nuovamente la carta sul dispositivo capace di copiare il numero di 16 cifre stampato su di essa. A questo punto la procedura di clonazione era praticamente terminata ed i truffatori non dovevano fare altro che utilizzare i dati acquisiti per effettuare acquisti a go go.

A giudicare da quanto emerso, le carte clonate sono state utilizzate per varie spese: dalla benzina, al ristorante, passando per gioielli, materiale hi-tech, serate nei locali, gratta e vinci e abbigliamento.

Il materiale necessario è stato acquisito dalla Procura e sulla testa dei membri dell’associazione ora pende l’accusa di associazione a delinquere con richiesta di rinvio a giudizio. Le vittime hanno provveduto ad effettuare le segnalazioni delle operazioni anomale a stretto giro, facendo partire l’indagine.