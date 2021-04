Scoperta scioccante a Los Angeles: innumerevoli barili tossici trovati in mare

Mentre l'opinione pubblica è concentrata sul rilascio dell'acqua "radioattiva" della centrale di Fukushima nell'Oceano Pacifico, innumerevoli barili di rifiuti tossici sono stati ritrovati nel mare vicino a Los Angeles. Una scoperta davvero scioccante.

Esattamente a 914 metri sotto la superficie del mare, lo scienziato marino dell'Università della California David Valentine ha trovato dei barili di DDT a soli 16 chilometri dalla costa. Il DDT, per intenderci, è un composto inodore originariamente sviluppato come insetticida durante la seconda guerra mondiale. Quindi questi barili si trovano nella zona dagli anni '40.

Negli anni '60, il composto è risultato essere altamente tossico sia per gli esseri umani che per gli animali, così l'Environmental Protection Agency lo ha etichettato come un "probabile cancerogeno per l'uomo". Gli esperti non sanno ancora la portata del danno ambientale, anche se uno studio recente ha scoperto che un leone marino su quattro nella regione aveva sviluppato il cancro.

Com'è stata effettuata la scoperta? Valentine si è imbattuto nei barili tra Long Beach e Catalina Island utilizzando un sottomarino robotico autonomo. C'è un dato ancor più raccapricciante: secondo gli esperti, si stima che ci siano mezzo milione di barili in questa zona del mare, secondo quanto ha ripotato la CBS.

Il luogo del ritrovamento non è lontano dalla Montrose Chemical Corporation, un tempo il più grande produttore di DDT del paese.