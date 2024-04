Scoperta scioccante: la vita è nata in un posto dove nessuno avrebbe scommesso

Nell'immaginario comune, l'origine della vita viene spesso associata a placidi laghetti preistorici o ai vasti oceani della Terra primitiva. Tuttavia, recenti ricerche condotte da Christof Mast e la sua equipe dell'Università Ludwig Maximilian di Monaco propongono un palcoscenico diverso.

Le strette fratture nelle rocce profonde della Terra, luoghi dove temperature e condizioni chimiche particolari avrebbero potuto concentrare e purificare i mattoni fondamentali della vita. Mast e i suoi collaboratori hanno riprodotto le condizioni di queste crepe, utilizzando una camera di flusso termico delle dimensioni a una carta da gioco. All'interno di questa camera, riscaldata in modo differenziato da un lato all'altro per creare un gradiente di temperatura, hanno osservato il comportamento di una miscela di molecole organiche.

Il movimento di queste molecole era guidato dal fenomeno della termoforesi, che dipende da vari fattori come dimensioni, carica elettrica e interazioni con il solvente.

Durante l'esperimento, durato 18 ore, è stata osservata una concentrazione selettiva di molecole in diverse zone della camera. Tra queste molecole c'erano aminoacidi e le basi nucleiche A, T, G e C, componenti essenziali del DNA. Questo processo di arricchimento è stato ulteriormente potenziato collegando tre camere, incrementando la concentrazione dei composti già arricchiti nella prima camera.

Proseguendo con una simulazione matematica che coinvolgeva venti camere interconnesse, emulando così la complessità di un sistema naturale di fratture, gli scienziati hanno notato un ulteriore ampliamento dell'arricchimento molecolare. Per comprendere meglio: la concentrazione di determinati amminoacidi è aumentata a livelli circa 3000 volte superiori rispetto a quella di altri.

Questo studio apre una finestra intrigante su come ambienti specifici, grazie a condizioni particolari, potessero non solo favorire la concentrazione di componenti chiave per la vita ma anche facilitare reazioni chimiche complesse.

Nell'attesa di ulteriori conferme, rimaniamo con l'ipotesi (tra l'altro confermata) che la vita sulla Terra è stata innescata da un fotone.

