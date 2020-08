La scoperta che ha scioccato i ricercatori: uno squalo senza pelle. La causa? È un mistero

Mentre dei ricercatori si trovavano in Sardegna, hanno fatto una scoperta che li ha lasciati senza parole: hanno trovato uno Squalo Boccanera senza pelle. Un avvistamento senza precedenti, con delle caratteristiche non associate alla pelle e alle strutture degli elasmobranchi, il gruppo che contiene questi squali.

Si ritiene che sia stata l'unica volta in cui una creatura del genere è stata trovata a nuotare liberamente nell'oceano. Le indagini sull'anatomia dell'animale, sono state pubblicate sulla rivista Fish Biology. Per gli squali elasmobranchi, infatti, la pelle gioca un ruolo importante come difesa chimica e meccanica; secerne il muco che è considerato la prima linea del suo sistema immunitario, impedendo ai microbi di formare colonie sulla sua superficie poiché contiene proteine ​​antibatteriche.

In questa scoperta dello Squalo Boccanera (Galeus melastomus), lo strumento protettivo in questione era completamente assente poiché l'ispezione della sua "pelle" ha rivelato una grave mancanza di tutte le strutture correlate a quest'ultima: epidermide, parte del derma, denticoli dermici e denti.

L'individuo è stato catturato nel luglio del 2019 a una profondità di 500 metri nelle acque della Sardegna. Nonostante la pelle sia importantissima per queste creature, addirittura vitale, lo squalo è stato scoperto ben sviluppato e apparentemente in buona salute. Quali sono le cause di queste mancanze? Sono diverse le ragioni: dalle spiegazioni naturali a quelle legate all'uomo.

Gli autori suggeriscono che la causa potrebbe essere l'esposizione a lungo termine a siti contaminati chimicamente, così come il riscaldamento degli oceani o l'acidificazione a causa dei cambiamenti climatici. In alternativa, potrebbe essere un errore che si è verificato naturalmente durante lo sviluppo embrionale dell'animale. Tali anomalie sono importanti da capire, poiché se non scoprissimo subito la causa, fenomeni del genere potrebbero ricapitare ad altre creature simili.