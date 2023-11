Scoperta la seconda pianta al mondo che produce CBD oltre alla Cannabis

Un arbusto sempreverde sta facendo parlare di sé per una scoperta che potrebbe rivoluzionare il mondo della medicina naturale. Il Trema micranthum, conosciuto anche come Jamaican nettletree, ha rivelato una sorpresa nelle sue fronde: la presenza di cannabidiolo (CBD).

Per chi non lo conoscesse, stiamo parlando uno dei principali ingredienti attivi della marijuana, ma senza la compagnia del suo controverso cugino, il tetraidrocannabinolo (THC). Questo ritrovamento, ancora in attesa di pubblicazione ufficiale, potrebbe aprire nuove frontiere per l'accesso al CBD, evitando le complesse barriere legali che circondano la coltivazione della cannabis... che viene coltivata comunque da 12.000 anni.

La scoperta, fatta da scienziati brasiliani, pone il Trema micranthum come un potenziale nuovo protagonista nella produzione di CBD, una sostanza che non provoca effetti psicoattivi e che è sempre più ricercata per le sue applicazioni terapeutiche, dal trattamento del dolore cronico all'epilessia e al morbo di Parkinson.

Sebbene la strada per ottimizzare l'estrazione di CBD da questa pianta sia ancora lunga, gli esperti guardano con ottimismo a questa alternativa naturale che potrebbe semplificare l'accesso a trattamenti con il cannabidiolo. Il biologo molecolare Rodrigo Moura Neto, a capo della ricerca, ha espresso grande entusiasmo per il potenziale di questa scoperta, sottolineando come il Trema micranthum possa rappresentare una fonte di CBD senza i problemi legati alle sostanze psicotrope.