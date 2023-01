Scoperta sensazionale di teste di coccodrillo all'interno di tombe egizie

Gli archeologi effettuano giorno dopo giorno delle incredibili scoperte in Egitto, come ad esempio questa tomba con una caratteristica unica. Recentemente, invece, gli addetti ai lavori hanno effettuato una rivelazione "sensazionale" e anche alquanto strana: teste di coccodrillo sepolte in un'antica necropoli.

Non uno, non due ma ben nove teschi di coccodrillo avvolti in stoffa sono stati trovati tra le rovine della necropoli tebana nella valle di North Asasif vicino a Luxor, sulla riva occidentale del Nilo, così com'è stato riportato in uno studio del 2022 sul Journal of African Archaeology.

In realtà sono tanti gli animali mummificati - come coccodrilli, babbuini, leoni , cavalli, capre, serpenti, uccelli e ovviamente cani e gatti - ad essere stati trovati nelle tombe degli antichi egizi. Tuttavia, questa è la prima volta che vengono trovati dei resti non mummificati di questi rettili nel contesto di una sepoltura umana.

"Un'analisi ha rivelato che le teste devono essere state messe lì durante le cerimonie funebri quattromila anni fa, nel periodo del Medio Regno", ha spiegato in una nota il dott. Patryk Chudzik del Centro polacco di archeologia mediterranea. "La scoperta di resti non mummificati di queste creature fluviali, limitate alla testa e alla pelle, è piuttosto straordinaria", continua l'esperto.

Gli animali in questione erano giovani coccodrilli del Nilo (Crocodylus niloticus) che misuravano fino a 5 metri ed erano sepolti all'interno di una tomba di una coppia di funzionari di alto grado (a proposito, ecco a voi la nuova specie di coccodrillo cornuto). Nonostante ci fosse una divinità con la testa di coccodrillo, il dio Sobek, gli archeologi escludono che i resti siano stati posizionati come "pegno" alla divinità.

Attualmente, infatti, non sappiamo per quale motivo all'interno della tomba siano stati trovati i capi di questi rettili.