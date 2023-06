Alla scoperta dei Sentinelesi, la tribù più isolata della Terra

I Sentinelesi sono la tribù più isolata della Terra nel senso che non sappiamo nulla (o davvero pochissimo) su di loro: non sappiamo il loro linguaggio, come vivono, in cosa credono e addirittura come si chiamano. Resistono da migliaia di anni al contatto con la civiltà e a volte hanno persino usato la violenza per starne fuori.

La tribù ha fatto notizia a livello internazionale nel 2018, quando un missionario cristiano degli Stati Uniti si è introdotto illegalmente nella loro isola ed è stato ucciso da arco e frecce. Queste persone vivono a North Sentinel Island, pezzo di terra delle dimensioni di Manhattan che si trova tra l'India e il Myanmar nell'Oceano Indiano.

È illegale recarsi entro 9,26 chilometri dall'isola secondo la legge indiana, per rispettare il loro stile di vita tradizionale e proteggerli dalle malattie degli estranei. Un censimento del 2011 ha stimato che solo 15 persone vivono sull'isola di North Sentinel, anche se si pensa che la cifra reale sia di circa 100 persone.

I loro insediamenti - secondo quello che si è osservato dal mare - sono costituiti da due diversi tipi di case: grandi capanne comuni e rifugi temporanei di fortuna senza muri. “La maggior parte di ciò che sappiamo sul loro modo di vivere è raccolto da ciò che si può vedere dalle barche in lontananza. Non sappiamo nemmeno come si chiamano", ha osservato Sophie Grig, Senior Research and Advocacy Officer di Survival International (ONG creata per proteggere i diritti dei popoli indigeni).

Negli anni '70, il governo indiano ha cercato di entrare in contatto con loro, portando beni primari e cercando di insegnare tecniche per l'agricoltura... ma non ne hanno voluto sapere. “C'è stato un breve periodo negli anni '90 in cui i Sentinelesi hanno permesso loro di avvicinarsi abbastanza, atterrare sulla spiaggia e prendere alcune noci di cocco. Nessuno sa davvero perché, ma hanno smesso di permetterlo e hanno iniziato a essere di nuovo ostili", ha affermato infine Grig.

