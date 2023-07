Alla scoperta delle Smart TV Samsung 2023: tutto sui nuovi top di gamma!

Nella nostra ultima visita alla Samsung Smart Things Home abbiamo avuto l'occasione di osservare più da vicino tutta la gamma TV 2023 dell'azienda, dai nuovi Neo QLED ai maestosi pannelli con pixel autoilluminanti, che avevamo già scoperto nel nostro speciale sui QD-OLED 2023 di Samsung.

A raccontarvi com'è andata sarà il nostro Alessio Ferraiuolo, nel video che trovate in apertura.

Nel corso di questo viaggio scopriremo insieme tante interessanti particolarità della nuova generazione di Samsung per l'Home Entertainment, per tutte le esigenze, dallo streaming multimediale al cloud gaming, passando per il cinema più tradizionale.

Parleremo di video e di tecnologie proprietarie, senza lasciare per strada il sonoro, con le feature esclusive Samsung tra cui Q-Symphony, per la sincronizzazione degli speaker integrati con le soundbar Samsung, e Object Tracking Sound (OTS Lite, OTS+, OTS Pro).

Inoltre, potremo osservare con maggiore attenzione il design Infinity One di Samsung e il nuovo One Connect Box, di cui vi abbiamo parlato anche nel nostro speciale sui nuovi Samsung Neo QLED 2023, che consente di dislocare sul dorso del piedistallo oppure su un mobile a parte tutta l'elettronica e gli I/O della TV. Insomma, c'è davvero tanto da scoprire... abbiamo provato a riassumervelo in meno di 6 minuti: buona visione!