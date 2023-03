Alla scoperta del luogo più solitario della Terra, il punto Nemo

Il luogo più solitario e remoto della Terra non si trova in cima a una montagna o in qualche grotta sperduta, ma nel bel mezzo dell'Oceano Pacifico meridionale, una zona conosciuta come "Point Nemo" che si trova a circa 2.688 chilometri dalla massa continentale più vicina.

Il nome deriva dal capitano immaginario del romanzo di Jules Verne "Ventimila leghe sotto i mari" ed è stato identificato per la prima volta dall'ingegnere Hrvoje Lukatela nel 1992. Noto anche come "Punto oceanico di inaccessibilità", si trova a 48°52.6′ di latitudine sud e 123°23.6′ di longitudine ovest e la terraferma più vicina è un'isoletta grande solo 2 km chiamata Ducie Island.

La massa continentale abitata più vicina si trova a oltre 3.090 chilometri sull'isola di Pasqua. Detto in altri termini, in questo luogo non c'è nessuno per un'area di 22 milioni di chilometri quadrati, circa 35 volte più grande della Francia. Proprio per questo motivo il punto Nemo è il cimitero perfetto per satelliti e altri detriti spaziali che cadono dall'orbita.

Il mare custodisce diverse navi da carico dell'Agenzia spaziale europea e della NASA, più di 140 veicoli spaziali russi Soyuz e la stazione spaziale MIR dell'era sovietica. Il prossimo occupante sarà la Stazione Spaziale Internazionale, destinata ad essere "seppellita" nell'Oceano Pacifico nel 2031.

Le peculiarità di questo luogo non sono però finite.

Point Nemo si trova nel bel mezzo del South Pacific Gyre, un grande sistema di correnti oceaniche circolanti nell'Oceano Pacifico meridionale e, poiché si trova molto lontano dalla terra, le acque hanno una concentrazione di nutrienti estremamente bassa. Ciò rende la vasta area intorno a Point Nemo un enorme deserto oceanico visto che non ci sono squali o pesci di grandi dimensioni.

Un luogo solitario in tutto e per tutto.