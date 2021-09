Scoperta nuova specie di antico mostro marino: 'flagello dei mari' 80 milioni di anni fa

Tra le specie che hanno abitato la terra durante la sua storia evolutiva, una delle famiglie più affascinanti è sicuramente quella dei Mosasauridi. Si tratta di rettili marini che popolavano gli oceani del Cretaceo superiore. Un team di archeologi ha analizzato i resti fossili di un genere di questa famiglia, effettuando un’incredibile scoperta.

Nella regione del Kansas occidentale, zona costiera sommersa milioni di anni fa, negli anni ’70 furono rinvenuti una serie di resti fossili associati a mosasauri del genere Platecarpus(rappresentato nell'immagine di copertina da un illustrazione di Takashi Oda), ad eccezione di uno, che presentava caratteristiche dissimili. Al tempo del ritrovamento lo studio di questo “esemplare insolito” non venne approfondito e fu stipato, insieme agli altri resti, nello Sternberg Museum of Natural History in Kansas.

Archeologi dell’Università di Cincinnati e dell’Università di Alberta hanno rivalutato e analizzato i resti fossili dell’esemplare, che constano di porzioni craniche e mascellari. Dalle analisi è emerso che l’esemplare non appartiene al genere Platecarpus, di cui sono stati ritrovati una miriade di resti a descriverne la specie, ma si tratta di una creatura affine ad un altro genere, noto come Ectenosaurus (più piccolo dell'imponente Mosasaurus hoffmannii).

Di quest’ultima è stata riconosciuta una sola specie prima di questo studio, la cui classificazione è basata su reperti fossili di un solo esemplare, denominato Ectenosaurus clidastoides e descritto nel 1967.

La specie odierna, chiamata Ectenosaurus everhartorum e lunga 5 metri circa, risulta molto più affine a questo genere che ai ben rappresentati Platecarpus. Questi ultimi possedevano caratteristiche fisiche più prominenti, come le dimensioni e la possanza della porzione cranio-mandibolare, che gli permetteva di infliggere morsi devastanti e cacciare prede più grandi e coriacee.

La nuova specie, secondo Takuya Konishi, coautore dello studio, "È una specie dal muso stretto, utile a catturare pesci agili e veloci, piuttosto che mordere qualcosa di duro come i gusci di tartaruga".

L’affinità con l’altra specie del genere di appartenenza sembrava inizialmente sfatata da alcune caratteristiche dissimili, come la mancanza di una protuberanza ossea alla sommità del muso e la minore lunghezza dello stesso.

"Sapevamo che era una nuova specie, ma non sapevamo se fosse un Ectenosaurus o meno", ha dichiarato Konishi.

Ma un piccolo dettaglio è venuto in soccorso ai ricercatori, che ha permesso di venire a capo della questione. Secondo Konishi "Per rispondere a questo enigma, siamo stati in grado di trovare un'altra caratteristica in cui si trovava l'articolazione della mascella, all'estremità posteriore della mascella inferiore". In questa porzione, i ricercatori hanno riscontrato la presenza di una struttura presente solo nel genere Ectnosaurus.

Un solo quesito resta agli studiosi, ovvero comprendere le cause alla base della scarsità dei ritrovamenti fossili di questo genere di mosasauri che, ad oggi, pur essendo rappresentato da due specie, si attesa su solo due esemplari fossili.

E sapevate che alcune specie di mosasauridi potevano deporre uova grandi quanto un pallone?



Di seguito potete ammirare l'immagine di un reperto fossile di Ectenosaurus clitastoides, prodotta da Mike Everhart.