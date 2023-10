Scoperta una nuova specie di dinosauro simile a un drago marino

Circa 80 milioni di anni fa, nelle acque dell’odierna Walhalla (una città del North Dakota), nuotava un gigantesco rettile dalle grandi e corrugate sopracciglia. Gli scienziati non hanno resistito alla tentazione di battezzarlo con il nome del serpente marino che avvolge il mondo norreno, Jörmungandr.

Jormungandr walhallaensis appartiene al gruppo dei mosasauri, ovvero una famiglia di rettili che hanno dominato gli oceani da circa 82 a 66 milioni di anni fa. Secondo le stime degli esperti, l’esemplare rinvenuto a Walhalla è lungo circa 7 metri, al pari di un’orca maschio. Oltre alla coda relativamente tozza, caratteristica è una cresta ossea sul cranio che suggerisce un aspetto costantemente “arrabbiato”, a causa delle sopracciglia corrugate.

“Se potessimo aggiungere delle pinne a un drago di Komodo e ingrandito, fondamentalmente sarebbe apparso così (come il mosasauro in questione)”, ha spiegato Amelia Zietlow, autrice principale dello studio e dottoranda in biologia comparata presso la Richard Gilder Graduate School dell'American Museum of Natural History.

Il nostro buon J. Walhallaensis è vissuto durante il Cretaceo superiore, quando il livello del mare era ancora altissimo; basti pensare che gran parte dell’Africa era ancora “allagata”.

In realtà, l’esemplare è stato scoperto nell’ormai lontano 2015, ma solo recentemente si è constato un sorprendente miscuglio di caratteristiche appartenenti ad altri due mosasauri ben noti: Clidastes, famoso per la forma primitiva e piccola, e Mosasaurus, dalle spaventosi dimensioni di 15 metri di lunghezza. Di conseguenza, J. Walhallaensis è il primo mosasauro del suo genere!