Scoperta una nuova specie di lucertola in Cina, con una caratteristica davvero inusuale...

I ricercatori hanno trovato a sud della Cina un esemplare di iguana a lungo confuso con un’altra specie, il Calotes versicolor, nota anche come lucertola mutevole. La Calotes wangi, invece, non era mai stata analizzata prima d’ora.

“Dal 2009 al 2022, abbiamo condotto una serie di indagini sul campo nel sud della Cina e raccolto un certo numero di esemplari del complesso di specie Calotes versicolor, e abbiamo scoperto che la popolazione di quello che pensavamo fosse Calotes versicolor nella Cina meridionale e nel Vietnam settentrionale era una nuova specie. specie non descritte e due sottospecie”, così ha spiegato Yong Huang, membro della squadra dei ricercatori.

La nuova specie è stata battezzata come “lucertola da giardino di Wang” (Calotes wangi), in onore del professor Yuezhao Wang, ex direttore del Laboratorio di ricerca sugli anfibi e rettili e del Museo di Erpetologia. Il C. wangi si trova nelle foreste tropicali monsoniche e subtropicali sempreverdi di latifoglie nel Vietnam settentrionale e a sud della Cina. Prediligono paesaggi periferici alle grandi aree montuose e collinari, comparendo di tanto in tanto anche nelle porzioni verdi di città.

La lucertola è lunga solo 9 centimetri e la caratteristica fisica più particolare è senza ombra di dubbio la sua lingua arancione brillante, che utilizza per nutrirsi di insetti, ragni e altri artropodi.