Scoperta una nuova specie di millepiedi a 486 zampe, vicino Los Angeles

Due naturalisti, Cedric Lee e James Bailey, durante una caccia alle lumache nel 2018, hanno scoperto un minuscolo millepiedi traslucido mai esaminato prima. Nonostante le piccole dimensioni, la creatura da ben 486 zampe aveva un aspetto quasi alieno. Per fortuna, Bailey capì che era una nuova specie da descrivere.

Grazie all’aiuto dell’entomologo Paul E. Marek, della Virginia Tech, i due appassionati hanno concentrato le ricerche nel luogo del primo ritrovamento, il Whiting Ranch di Los Angeles, per raccogliere alcuni esemplari di questa strana creatura. Dopo aver studiato la struttura del millepiedi e sequenziato il DNA, Marek ha confermato che si trattava di una nuova specie, la terza del genere Illacme.

Questo invertebrato è stato soprannominato “millepiedi filo di Los Angeles”, ma il suono è scientifico è Illacme socal. Sebbene il nome suggerisca 1.000 zampe, questa piccola creatura non ne ha così tanti. Solanto una specie scoperta nel 2021 ha superato questo traguardo, avendo a disposizione 1.306 arti. Essi sono artropodi e sono strettamente imparentati con aragoste, gamberi e gamberetti. Giocano un ruolo fondamentale nell’ecosistema, dato che si nutrono di materia vegetale in decomposizione, come i detritivori.

Questa scoperta non è altro che l’ennesima notificazione circa l’importanza di preservare gli habitat naturali, poiché molte specie di millepiedi sono in pericolo a causa degli insediamenti umani. L’ecosistema sotterraneo, come quello dei fondali oceanici, rappresentano una “prossima frontiera della scoperta”.