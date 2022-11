Scoperta una nuova specie di tirannosauro: Ammirate il Daspletosaurus wilsoni

Il mondo dei dinosauri affascina grandi e piccini, soprattutto grazie alle notevoli scoperte che si susseguono anno dopo anno, portando alla luce sempre più notizie del loro incredibile regno. Ora, in una nuova ricerca pubblicata sulle pagine di PeerJ, Elías Warshaw e Denver Fowler riportano la scoperta di una nuova specie di tirannosauro.

Dobbiamo prima di tutto ricordare come i tirannosauridi, la famiglia di dinosauri cui appartiene anche il famoso T-Rex, pur essendo conosciuti da oltre un secolo sia in Nord America che in Asia, hanno una storia evolutiva con molti dettagli rimasti ancora poco chiari e che hanno acceso numerosi dibattiti.

Dagli anni '90, poi, tali discussioni hanno interessato anche il Daspletosaurus, un grande tirannosauride rinvenuto nelle zone del Montana e dall'Alberta, che è stato proposto essere un antenato dello stesso Tyrannosaurus rex.

Warshaw e Fowler sostengono di aver rinvenuto proprio una una nuova specie di Daspletosaurus del Montana: il Daspletosaurus wilsoni. Portato alla luce tra le rocce che avevano un'età intermedia tra gli altri tirannosauri trovati nella stessa regione.

Il "nuovo" sauropside mostra una commistione di caratteristiche trovate nei tirannosauri più antichi provenienti da rocce ancor più vecchie, come una serie prominente di estroflessioni intorno agli occhi, così come altre caratteristiche conosciute per essere invece tipiche delle specie successive (incluso il T-Rex).

Il Daspletosaurus wilsoni, quindi, è identificabile come un vero "trade union" o "anello mancante" tra specie più antiche di tirannosauri e le loro controparti più recenti. Questa scoperta mostra quindi che le diverse specie di Daspletosaurus hanno un unico lignaggio evolutivo, supportando la discendenza del noto Tyrannosaurus rex proprio da questo gruppo.

Il nome di questa nuova specie significa "lo spaventoso rettile di Wilson", e prende il nome da John "Jack" P. Wilson, che scoprì il primo esemplare originale, nella contea di Valley a nord-est del Montana, ed ora conservato presso il deposito federale del Badlands Dinosaur Museum, in North Dakota.

Crediti immagine: Andrey Atuchin & Badlands Dinosaur Museum