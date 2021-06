Alla scoperta dello squalo goblin, una creatura da 'incubo'

Lo squalo goblin (Mitsukurina owstoni), chiamato anche squalo folletto, è una creatura che sembra essere uscita dagli incubi. É l'unico membro vivente della famiglia dei Mitsukurinidi ed è una specie di squalo abissale. Venne scoperto per la prima volta a largo della costa del Giappone dove fu descritto nel 1898.

La creature può essere trovata a una profondità di 100-1300 metri negli oceani Atlantico, Pacifico e Indiano. La loro grandezza è sicuramente ridotta in confronto allo squalo bianco (o all'ancora più grande squalo balena); i maschi raggiungono lunghezze da 260 a 380 cm e, come la maggior parte delle femmine della specie, quest'ultime sono più grandi, arrivando a più di 420 cm (anche se sono stati individuati esemplari grandi fino a 620 cm).

Nonostante il loro aspetto, queste creature non si nutrono di grandi prede (o della paura degli esseri umani), ma di piccoli pesci e invertebrati dal corpo morbido. Lo squalo, però, ha una sorta di abilità speciale molto particolare: è in grado di "allungare" le sue mascelle per attaccare le prede (così come potrete osservare in calce alla notizia).

“Quando gli esemplari di squali goblin sono stati catturati e registrati per la prima volta, le loro mascelle erano in posizione sporgente. I libri di testo più vecchi illustrano gli animali in questo modo", afferma il biologo marino Tom Hird. "Negli ultimi 10 anni, gli scienziati che studiano esemplari vivi in ​​profondità usando i sommergibili ci hanno aiutato a stabilire esattamente il loro vero aspetto".

Questi pesci, inoltre, sono stati osservati così poche volte che è difficile trarre conclusioni sul loro numero.