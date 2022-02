Scoperta nuova stella insolita: potrebbe essere nata dalla collisione di due stelle morte

Sempre più spesso gli astronomi stanno trovando stelle in salute che dovrebbero essere morte, e ciò è ovviamente oggetto di animato dibattito tra gli esperti. Tuttavia, l’attenzione ora si è spostata rapidamente su una nuova scoperta interessante: una nuova stella possibilmente formatasi con la collisione tra due stelle morte.

La ricerca in questione è stata pubblicata dal Dr. Klaus Werner della University of Tübingen ha individuato tale stella ricoperta di carbonio e ossigeno, sottoprodotto della combustione dell’elio che, normalmente, avviene durante la fusione nel nucleo. In questo caso, però, la fusione avverrebbe sul guscio esterno; per di più, questo fenomeno è associato in maniera particolare alle stelle più vecchie che hanno esaurito l’idrogeno. Questi elementi hanno reso la storia di questa nuova stella piuttosto peculiare, se non unica.

A cercare una spiegazione plausibile è stato poi un team dell'Istituto di Astrofisica di La Plata, guidato dal dottor Miller Bertolami: secondo questa squadra di esperti, sarebbe risultato della rara fusione stellare di due nane bianche, una ricca di elio e una ricca di carbonio e ossigeno. La fusione di nane bianche è già nota, ma questo caso specifico è estremamente particolare in quanto richiede delle condizioni precise affinché avvenga. Pertanto, è necessaria una modellazione ulteriore delle fusioni in questione con successivi test per fare sì che si possa trovare una spiegazione definitiva a questa nuova classe di stelle.

Rimanendo nello spazio, ecco qual è la stella più calda dell’universo.