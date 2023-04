Potrebbe essere stata scoperta una 'stella strana' nello spazio

Un nuovo studio accettato per la pubblicazione sulla rivista Astronomy and Astrophysics Letters e prima pubblicato sul server di prestampa arXiv, ha parlato della possibile identificazione di quella che si chiama in gergo "stella strana": una palla di circa tre quarti del nostro Sole e davvero molto piccola.

L'oggetto è chiamato XMMU J173203.3-344518. Quando una stella collassa, in base agli "ingredienti cosmici" si creerà un oggetto diverso: se c'è abbastanza massa si avrà un buco nero; poca massa darà alla luce una nana bianca; mentre una via di mezzo darà luce a una stella di neutroni.

Con il 77% di una massa solare, XMMU J173203.3-344518 non è solo un record, ma è decisamente molto strana perché le stelle di neutroni non dovrebbero essere così piccole. Si pensa infatti che il limite minimo per la loro creazione sia 1,17 volte la massa del Sole. Per questo motivo si pensa che il nuovo oggetto scoperto abbia tutte le carte in regola per essere una stella strana.

Confrontando i loro risultati con le equazioni della "materia strana" e di modelli speculativi per la loro creazione nelle supernove, il team dietro lo studio ha concordato che l'oggetto sembri rispettare tutte le caratteristiche speculative. Corpi celesti del genere - che ricordiamo sono solo teorici - sono composti da "quark strani".

Una scoperta molto emozionante, se si rivelasse vera, ma siamo sicuri che in futuro la comunità astronomica ci darà altre notizie in merito. Noi non vediamo l'ora, e voi?