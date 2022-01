Scoperta storica di Chang'E-5 sulla Luna: raccolti primi campioni di acqua in situ

Il ritorno sulla Terra della sonda cinese Chang'E-5 avvenuto a fine dicembre 2020 sancì la conclusione di una delle missioni più interessanti degli ultimi anni sul suolo lunare, come rivelano a posteriori gli studi dei campioni raccolti: tra di essi ci sono prove interessanti dell’esistenza di acqua sulla Luna.

Qualche giorno fa è stato infatti pubblicato su Science Advances uno studio intitolato “Rilevamento in situ dell'acqua sulla Luna da parte del lander Chang'E-5”, ove vengono illustrate tutte le misurazioni effettuate tramite spettrometro mineralogico lunare dalla sonda cinese. Ebbene, l’acqua sembra essere presente in abbondanza – fino a 120 parti per milione – nella regione dell’Oceanus Procellarum settentrionale.

Nello specifico, il masso analizzato da Chang'E-5 sembrerebbe addirittura contenere 180 parti per milione e, alla luce della sua leggerezza e vescicolarità, si suggerisce che origini da attività vulcanica sotterranea e che, dunque, potrebbe esserci una fonte d'acqua aggiuntiva nell'interno lunare.

Il geologo Honglei Lin ha spiegato che la roccia potrebbe essere stata scavata da un blocco basaltico più antico, poi espulso nella zona di atterraggio di Chang'E-5. In aggiunta, il contenuto d'acqua inferiore del suolo rispetto al contenuto d'acqua più elevato del frammento di roccia risulta coerente con le precedenti analisi e scoperte relative alla storia del vulcanismo esteso dell'Oceanus Procellarum. Ovviamente serviranno altri studi per determinare se la roccia contiene acqua proveniente a tutti gli effetti dall’interno lunare; tuttavia, la scoperta in questione costituisce pur sempre un primato importante, ovvero la prima misurazione in situ alla ricerca di acqua sulla Luna.

Giusto ieri, invece, è stato risolto il mistero del cubo sul lato nascosto della Luna.