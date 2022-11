Scoperta una strana stella con una superficie solida

Come sappiamo, le stelle sono delle grandi sfere di plasma incandescente, ma gli astronomi potrebbero averne trovata una la cui superficie è completamente solida. Il suo campo magnetico potrebbe essere in grado di tenere sotto controllo le alte temperature, congelando la superficie in una crosta solida.

La scoperta è stata effettuata dagli astronomi studiando i dati ricevuti dall'Imagining X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), un satellite che misura la polarizzazione dei raggi X provenienti da sorgenti cosmiche.

La polarizzazione non è altro che la direzione in cui le onde elettromagnetiche sono orientate, e studiarla può rivelare molto sugli oggetti celesti.

Il satellite ha rilevato i raggi X da una stella magnetar, denominata 4U 0142+61, che si trova a circa 13.000 anni luce dalla Terra. Le magnetar sono stelle di neutroni, il cui enorme campo magnetico può essere miliardi di volte superiore a quello terrestre. Si tratta della prima rilevazione di una stella di questo tipo con i raggi X.

I dati raccolti hanno sorpreso gli scienziati. La polarizzazione della luce proveniente dalle fasce d'energia più alte era capovolta di 90 gradi rispetto alle fasce d'energia più basse. Questo è ciò che ci aspetteremmo di vedere se la magnetar avesse una superficie solida, ricoperta da un campo magnetico.

"Era del tutto inaspettato," ha ammesso la professoressa Silvia Zane, coautrice dello studio. "Eravamo certi di trovare un'atmosfera. Il gas della stella ha raggiunto un punto cruciale ed è diventato solido, similmente a come l'acqua si trasforma in ghiaccio. È il risultato di un campo magnetico incredibilmente potente. Come per l'acqua però, la temperatura è un fattore. Più il gas è caldo, più forte il magnetismo deve essere per renderlo solido."

Il team di astronomi ammette che potrebbero esserci altre spiegazioni per queste osservazioni, ma questa è la prima volta che una stella avente una crosta solida è un'ipotesi valida. Nuovi studi saranno necessari in futuro, esaminando magnetar ancora più incandescenti per determinare l'effetto magnetico sulla superficie.

Ma una categoria di stelle ancora più strana è stata scoperta recentemente.