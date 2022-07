Che scoperta straordinaria: gli archeologi hanno scoperto i resti di un palazzo dei Khan!

Una squadra di archeologi potrebbe aver scoperto, nella provincia di Van, in Turchia, dei resti dello spettacolare palazzo del nipote di Gengis Khan, Hulagu Khan. Tuttavia, gli stessi studiosi consigliano cautela, in quanto non è del tutto sicura l’associazione tra il palazzo e la famiglia Khan.

Insomma, tutto ciò che hanno lasciato i discendenti del leggendario condottiero sembra esser avvolto dal mistero.

Hulagu Khan visse dal 1217 al 1265 d.C. circa. Fu un leader mongolo e generale delle spedizioni militari in Medio Oriente, del XIII secolo. Tra i momenti salienti della sua vita politica vanno annoverati gli eventi concernenti il famoso “Sacco di Baghdad”. L’uomo fu l’artefice dell’esecuzione del leader bagadese, Al-Musta’sim Billa, e distrusse la Grande Biblioteca di Baghdad, nota anche come la Casa della Saggezza.

Dopo la morte di Möngke Khan, nel 1259, l’Impero Mongolo andrà a disgregarsi gradualmente con la conseguente frammentazione del dominio conquistato dal grande condottiero Gengis. In questo mosaico di “khanati”, Hulagu Khan riesce a ritagliarsi una fetta di territorio dell’Impero, noto storicamente come Ilkhanate, nel Medio Oriente. Il nuovo khanato non ebbe vita lunga, infatti crollò nel XIV secolo.

I resti individuati dagli archeologi sarebbero proprio del palazzo sito in Ilkhanate. Il tutto sarebbe testimoniato anche dalla descrizione, nelle fonti, di un palazzo nella regione. Sfortunatamente nei testi non è specificato dove si trovi la roccaforte. Gli studiosi di Munkhtulga Rinchinkhorol, un archeologo dell'Accademia delle scienze mongola, possono comunque ritenersi fortunati, dato che sono state rinvenute tegole smaltate, mattoni, ceramiche e porcellane con vetri tricolore.

Un ulteriore constatazione è da fare sulle simbologie trovate sul sito. Sulle tegole sono disegnate delle “s” che, secondo Rinchinkhorol, andrebbero ad indicare il dominio mongolo su quel dato territorio. È definito “modello svastika o tamga”.

Le piastrelle con questi simboli sono il principale motivo per cui i ricercatori ritengono di aver trovato il palazzo che apparteneva a Hulagu Khan. I manufatti, combinati con documenti storici che menzionano una forte presenza mongola nell'area, portano i ricercatori a credere che il palazzo risalga all'epoca dell'Ilkhanato.