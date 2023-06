Scoperta una struttura antichissima vicino il Nilo in Egitto, ecco a cosa serviva

Un affascinante mistero si è svelato lungo le rive del fiume Nilo, in Sudan. Un insieme di antiche mura di roccia sembra rappresentare il sistema idraulico più antico mai scoperto, rivelazioni che suggeriscono che la gente dell'antico impero di Nubia, nel nord del Sudan, sfruttava il fiume a loro vantaggio già 3000 anni fa.

Le strutture in questione, chiamate "groyne", sono costruzioni rigide, posizionate perpendicolarmente a una riva o a una sponda, che l'umanità utilizza ancora oggi per manipolare il flusso dell'acqua e del limo. Sono estremamente utili, e contadini e naviganti lungo il Nilo lo sanno da molto più tempo di quanto pensassimo.

Fino a poco tempo fa, il Fiume Giallo in Cina vantava le groyne più antiche conosciute al mondo, ma adesso non più. Ricercatori in Australia e nel Regno Unito hanno scoperto che i Nubiani utilizzavano le groyne 2500 anni prima dei contadini cinesi. Alcune sono sepolte sotto le acque del Nilo, mentre altre si ergono su antichi letti fluviali ormai prosciugati.

Forma, orientamento e dimensioni dicono molto sui loro possibili scopi. I ricercatori sospettano che queste costruzioni fossero utilizzate per intrappolare limo fertile, per irrigare la terra, per limitare l'erosione delle rive, per difendersi dalle inondazioni stagionali, per creare pozze di pesca ottimali, o per fermare i venti di sabbia che soffocavano le colture.

"Queste monumentali groyne fluviali hanno contribuito a collegare le persone dell'antico Egitto e della Nubia, facilitando il movimento a lunga distanza di risorse, eserciti, persone e idee su e giù per il Nilo", si meraviglia l'archeologo Matthew Dalton dell'Università dell'Australia occidentale. È sorprendente che la loro importanza sia in gran parte sfuggita alla nostra attenzione fino a poco tempo fa.