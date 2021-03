Potrebbe essere stata scoperta una struttura 'misteriosa' nel nucleo della Terra

Un nuovo studio sembra "scardinare" le convinzioni degli esperti, poiché il nucleo interno del nostro pianeta sembra avere un altro nucleo ancora più interno. Questi risultati sono stati riportati sulla rivista Journal of Geophysical Research.

"Tradizionalmente ci è stato insegnato che la Terra ha quattro strati principali: la crosta, il mantello, il nucleo esterno e il nucleo interno", spiega la geofisica della Australian National University Joanne Stephenson. Gli addetti ai lavori, però, hanno trovato ulteriori prove sul nucleo interno del nostro mondo: secondo loro potrebbe avere due strati ben distinti.

Per l'esattezza è stato utilizzato un algoritmo di ricerca per esplorare e abbinare migliaia di modelli del nucleo interno, con i dati raccolti da decenni di studi sulla durata del viaggio delle onde sismiche attraverso gli strati della Terra. Il nucleo del nostro pianeta, quindi, potrebbe avere un altro strato con un raggio compreso tra 300 e 800 chilometri.

"Abbiamo trovato prove che potrebbero indicare un cambiamento nella struttura del ferro, il che suggerisce forse due distinti eventi di raffreddamento nella storia della Terra", continua ancora Stephenson. I geologi sospettano da un po' di tempo della presenza di uno strato simile causato, secondo le loro teorie, da differenti allineamenti strutturali dei cristalli di ferro del nucleo.

Non è ovviamente qualcosa di certo, poiché mancano diversi dati per confermare la scoperta. Tuttavia si tratta di una scoperta davvero "emozionante che potrebbe far riscrivere i libri di testo".