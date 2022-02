Scoperta la struttura di origine galattica più grande a noi nota: è una galassia mostruosa

Di scoperte “spaziali”, nel senso letterale e figurato della parola, recentemente ce ne sono state diverse. A gennaio ha fatto notizia il diamante nero Enigma proveniente dallo spazio. Oggi, invece, la protagonista è Alcyoneus, gigantesca radiogalassia che costituisce ufficialmente la più grande struttura conosciuta di origine galattica.

Scoperta dall’Osservatorio di Leiden nei Paesi Bassi da un gruppo di astronomi guidati da Martijn Oei, Alcyoneus si presenta a 3 miliardi di anni luce di distanza con una dimensione pari a 5 megaparsec, ovverosia una lunghezza pari a 16,3 milioni di anni luce. Per offrirvi una pietra di paragone, la nostra cara Via Lattea ha un diametro stimato a circa 1,9 milioni di anni luce.

Questa scoperta è avvenuta grazie ai dati raccolti dal LOw Frequency ARray (LOFAR), rete composta da circa 20.000 antenne radio distribuite in 52 località in tutta Europa. Rielaborandoli e correggendo la distorsione ottica, gli esperti hanno ottenuto le immagini che trovate in copertina e in calce alla notizia, dove sono visibili i lobi della galassia. Una volta misurati, è stata stimata la presenza centrale di una gigantesca radiogalassia dalla lunghezza di 5,04 ± 0,05 megaparsec, dalla forma ellittica e con un buco nero supermassiccio al centro con una massa pari a 400 milioni di volte quella del Sole.

Come spiegato da Oei, “Abbiamo scoperto qual è in proiezione la più grande struttura conosciuta realizzata da una singola galassia. […] Alcyoneus è sospettosamente ordinaria: la densità di luminosità totale a bassa frequenza, la massa stellare e la massa del buco nero supermassiccio sono tutte inferiori, sebbene simili a quelle delle radiogalassie giganti mediali”. In altre parole, si sospetta anche una sua ulteriore espansione nella regione in cui si trova, e non possiamo che rimanere affascinati da queste scoperte.

