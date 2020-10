Scoperta una tenerissima e piccola nuova specie di 'ragno saltatore'

Circa 18 mesi fa, Amanda De George, ha fotografato un piccolissimo esemplare (con una lunghezza di circa 4 millimetri) di ragno saltatore, abbagliata dalla sua tenerezza. Solo recentemente ha scoperto di aver individuato una nuova specie di Jotus, un genere della famiglia dei Salticidi originari dell'Australia.

"Non mi sono nemmeno preoccupata di ottenere subito un documento d'identità perché pensavo che sarebbe stato abbastanza facile identificare il ragno tramite Google a causa delle sue caratteristiche uniche. Non avevo assolutamente idea di aver trovato una specie nuova alla scienza!", ha dichiarato la stessa Amanda.

Ad aver identificato la specie è stato Joseph Schubert, che ha individuato le foto del ragnetto e ha riconosciuto immediatamente che si trattava di una specie non ancora documentata. "Alcuni colleghi e io abbiamo pubblicato un articolo sulle specie di Jotus proprio l'anno scorso, quindi tutte le specie attualmente conosciute erano fresche nella mia mente", ha dichiarato Schubert a IFLScience. "Non ci sono altre specie conosciute con peli blu sul clipeo come questa."

Come la maggior parte dei ragni, le specie Jotus di solito possono essere distinte dalla disposizione delle loro strutture riproduttive. " A volte, come nel caso della specie che mi ha mandato Amanda, i maschi di Jotus può essere distinto dai loro modelli di colore", continua l'esperto. "Penso che sia un animale incredibilmente meraviglioso con la sua faccia blu sgargiante."

Scoperte del genere vengono effettuate spesso: come quella scoperta a 3.500 metri di altitudine.