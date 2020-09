Scoperta una tomba Neolitica con i resti di un antico e misterioso rituale

In Spagna è stata scoperta una tomba appartenente al Neolitico con all'interno due teschi umani: gli scienziati pensano che i resti siano parte di un complesso e antico rituale.

Ci troviamo nel Sud della Spagna in un’area chiamata Cueva de la Dehesilla, nei pressi di Cadice, dove gli archeologi hanno rinvenuto una tomba risalente all'età del Neolitico. Si stima che essa sia stata scavata tra il 4800 e il 4200 a.C. e conteneva due teschi umani, uno appartenente ad un maschio giovane e l’altro ad una donna più anziana, entrambi deposti vicino i resti di una giovane capra. Oltre a questi resti, all'interno del complesso funebre sono stati ritrovati strumenti in pietra, dei pezzi di ceramica ed anche uno degli ossi di cui è composto il pollice. Nella zona occipitale del cranio gli esperti hanno trovato segni di taglio ed hanno supposto che la testa sia stata rimossa, tagliata via, subito dopo la morte.

Proprio per questo motivo è probabile, spiegano gli scienziati, che i resti nella tomba fossero stati dei sacrifici umani. A suffragio di questa ipotesi, vicino al luogo di sepoltura, è stata trovato un altare in pietra dove, probabilmente, venivano eseguiti i rituali. Il fatto che i due corpi siano stati seppelliti insieme ad una capra giovane fa presupporre che il rituale sia stato eseguito in primavera e che quindi fosse legato alla stagionalità. La ricerca è stata pubblicata su PLOS ONE e le informazioni che gli esperti sono riusciti ad estrapolare dal corredo funebre non finiscono qui.

All'interno della sepoltura sono stati trovati anche i resti di cereali bruciati, quindi la popolazione che ha scavato la tomba doveva essere una comunità di agricoltori, non nomade ma stanziale. Per finire uno dei due crani, quello femminile, presentava un piccolo foro con l’osso che era in fase di guarigione, quindi fatto mentre era in vita. Tuttavia, non si hanno molte certezze sul vero significato dei resti all'interno di questa tomba che si apre a svariate interpretazioni. Ciò che è stato scoperto può però essere un tassello importante per altri studi.