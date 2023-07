Alla scoperta del Triangolo dell'Alaska, dove sono scomparse più di 20.000 persone

Il Triangolo delle Bermuda è un luogo che ha alimentato la fantasia popolare per decenni, ma c'è un altro posto, meno noto ma altrettanto misterioso, dove sono scomparse un numero sorprendentemente alto di persone: il Triangolo dell'Alaska.

Quest'area, che si estende tra Anchorage e Juneau a sud, fino alla remota città di Utqiagvik a nord, ha visto sparire oltre 20.000 persone dal 1970 ad oggi. Un numero impressionante, considerando la scarsa densità di popolazione dell'area.

Si tratta di un territorio selvaggio e inospitale, caratterizzato da montagne aspre, ghiacciai, un clima estremamente freddo, milioni di laghi, innumerevoli crepacci, vaste vallate e molti orsi. Non sorprende quindi che sia un luogo in cui è facile sparire. Tuttavia, la frequenza di queste sparizioni insolitamente alta ha alimentato teorie di ogni tipo, da attività magnetiche anomale a visite di extraterrestri.

Tra le persone di alto profilo scomparse nel Triangolo dell'Alaska ci sono Thomas Hale Boggs Sr, all'epoca Leader della Maggioranza della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, e Nick Begich, un membro del Congresso dell'Alaska. I due politici scomparvero il 16 ottobre 1972, durante un volo da Anchorage a Juneau.

Nonostante le ricerche, né i corpi né l'aereo furono mai ritrovati, alimentando una serie di teorie cospirative. Cosa sta succedendo davvero in questo luogo? Nonostante le teorie più fantasiose, la spiegazione più plausibile per le numerose sparizioni nel Triangolo dell'Alaska è semplice: in un territorio vasto e selvaggio, pieno di pericoli naturali, le probabilità di scomparire sono relativamente alte.

La risposta non vi soddisfa? Per questo motivo si sono create le numerose teorie che circolano sul luogo, ma la verità è che la natura selvaggia alle volte è più pericolosa dell'immaginazione umana.