Scoperta una enorme cavità nelle profondità di questo ghiacciaio

Una gigantesca cavità, grande come due terzi di Manhattan e profonda 300 metri si sta espandendo ai piedi del ghiacciaio Thwaites nell'Antartide occidentale: è una delle tante scoperte riportate in un nuovo studio condotto dalla NASA sul ghiacciaio in via di scioglimento. Ecco le immagini dallo Spazio.

I risultati di questo studio evidenziano la necessità di osservazioni dettagliate dei lati inferiori dei ghiacciai dell'Antartide, per calcolare quanto velocemente i livelli degli oceani del mondo saliranno come conseguenza del cambiamento climatico.

Proprio come una barca, che può galleggiare di nuovo quando il peso del suo carico viene rimosso, un ghiacciaio che perde "il peso" dovuto al suo ghiaccio può galleggiare sulla terra dove fino a poco tempo prima era solito poggiarsi. Quando ciò accade, la parte inferiore di un ghiacciaio diventa soggetta all'acqua di mare, aumentando così la probabilità che il suo tasso di scioglimento aumenti.

I ricercatori, invero, sapevano di doversi aspettare alcune "vuoti" tra il ghiaccio ed il substrato roccioso sul fondo di Thwaites, dove l'acqua dell'oceano può entrare e sciogliere il ghiacciaio dal basso. Ma le dimensioni ed il tasso di crescita di questa cavità, tuttavia, li ha sorpresi. È abbastanza grande da contenere 14 miliardi di tonnellate di ghiaccio e gran parte di questo ghiaccio si è sciolto negli ultimi tre anni.

Eric Rignot dell'Università della California, Irvine, e il Jet Propulsion Laboratory della NASA a Pasadena, in California, hanno dichiarato: "Abbiamo sospettato per anni che Thwaites non fosse strettamente legato al basamento sottostante". Rignot è un co-autore del nuovo studio, che è stato pubblicato oggi su Science Advances. "Grazie a una nuova generazione di satelliti, possiamo finalmente vedere i dettagli", spiega. La cavità è stata rivelata dal radar che penetra nel ghiaccio nell'operazione IceBridge della NASA, una campagna aerea del 2010 che studia i collegamenti tra le regioni polari e il clima globale. Ve ne parlammo approfonditamente in occasione della nuova missione partita lo scorso 15 settembre. I ricercatori hanno anche utilizzato i dati di una costellazione di radar italiani e tedeschi. Questi dati ad altissima risoluzione possono essere elaborati con una tecnica chiamata interferometria radar per rivelare come la superficie del terreno sottostante abbia subito variazioni dopo due osservazioni effettuate in tempi diversi.

L'autore principale dello studio, Pietro Milillo del JPL, spiega che le dimensioni della cavità sono importanti perché "Più calore e acqua passano sotto il ghiacciaio, più questo si scioglie velocemente".

Il Ghiacciaio Thwaites è attualmente responsabile di circa il 4 per cento del livello mondiale del livello del mare. Possiede abbastanza ghiaccio da innalzare il livello di tutti gli oceani di 65 centimetri.

La US National Science Foundation e il British National Environmental Research Council stanno allestendo un progetto quinquennale sul campo, per rispondere gli interrogativi più importanti sui processi che avvengono in quelle zone. L'International Thwaites Glacier Collaboration inizierà i suoi esperimenti sul campo nell'estate (australe) del 2019-2020.

