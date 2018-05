Scoperta una nuova misteriosa forza. E' la conferma dell'esistenza di vita aliena?

A quanto pare, la vita aliena potrebbe davvero esistere in altri universi. A confermarlo un gruppo di scienziati che hanno scoperto e stanno studiando una forza misteriosa nota come "energia oscura".

In precedenza, alcune teorie suggerivano che il nostro universo ha al suo interno una quantità perfetta di energia oscura, che agisce contro la gravità e starebbe facendo espandere il cosmo ad un ritmo accelerato, al punto che le stelle e pianeti non avrebbero avuto il tempo di formarsi.

I ricercatori della Durham University, però, sostengono che i corpi celesti si sarebbero formati lo stesso, anche se un universo avesse avuto una quantità 100 volte superiore di energia oscura rispetto al nostro.

A tal proposito, sono state effettuate delle simulazioni per suggerire che, qualora dovessero esistere altri universi, potrebbero avere la stesse possibilità di ospitare la vita.

"La formazione di stelle in un universo è una battaglia tra l'attrazione della gravità e la repulsione di energia oscura" sostiene il professore Richard Bower dell'istituto di cosmologia computazionale dell'Università di Durham, il quale osserva anche che "nelle nostre simulazioni abbiamo scoperto che universi con molta più energia oscura rispetto al nostro possono comunque dare vita alle stelle. Credo che sia necessaria una nuova legge della fisica per spiegare questa strana proprietà del nostro universo, in quanto la teoria del multiverso non è in grado di spiegarla".

Lo studio per intero è stato pubblicato in due articoli disponibili sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Le simulazioni sono state effettuate utilizzando il progetto EAG LE, che è in grado di mappare l'universo osservato in maniera estremamente precisi.

Jaime Salcido, un ricercatore dell'università ha aggiunto che "le nostre simulazioni mostrano che anche se ci fosse molta più energia oscura (o molto poca), avrebbe solo un effetto minimo sulla formazione di stelle e pianeti".