È stata scoperta la versione spagnola di 'Stonehenge', ha ben 7.500 anni!

Chissà quante pietre neolitiche, di grandi o piccole dimensioni, sono sparse per l’Europa e a noi appaiono semplicemente come insignificanti. Grazie alla tecnologia, però, pian piano questi complessi stanno venendo a galla. Un esempio? Il sito di La Torre-La Janera, noto ai più come lo “Stonehenge” spagnolo.

Il complesso è stato rinvenuto nei pressi della città di Huelva, nel sud-ovest della Spagna, proprio dove era sita una piantagione di avocado. Se volessimo utilizzare una terminologia specifica, dovremmo dire che queste strutture sono formate da “menhir”, ovvero pietre verticali.

Le più antiche pietre verticali scoperte in Spagna potrebbero avere fino a 7.500 anni. Individuare tutti gli elementi della struttura neolitica è molto difficile, dato che i menhir sono sparti sulla sommità di un colle, per 600 ettari. Alcune delle pietre più grandi stanno da sole, ma altre sono state posizionate per formare tombe, recinti, cerchi di pietre e tumuli.

Il sito di La Torre-La Janera è stato scoperto nel 2018, tuttavia solo di recente gli archeologi hanno constato che gran parte dell’area era tappezzata di pietre risalenti al neolitico. Insomma, prima ci si soffermava su due pietre vicine o messe in modo curioso; ora, invece, gli studiosi sanno che anche una singola pietra poteva svolgere una funzione differente.

Così, Antonio Linares Catela, geoarcheologo dell'Università di Huelva, fa luce sulle funzioni di questi complessi: "Territoriale, rituale, astronomico, funerario... tutto questo costituisce un sito megalitico della preistoria dell'Iberia meridionale", ha detto a WorldSideKick.com. Questo era un "santuario megalitico di tributi, adorazione e memoria agli antenati di molto tempo fa".

Le popolazioni neolitiche costruirono il complesso su un’imponente collina non lontano dalla foce del fiume Guadiana e dall'Oceano Atlantico, in modo da poter controllare il territorio circostante. Finora, gli archeologi hanno trovato più di 520 pietre erette nel sito, e alcune delle prime potrebbero essere state posizionate nella seconda metà del VI millennio a.C., o circa 7.500 anni fa.

Utilizzando sempre una terminologia specifica, quando due pietre verticali sorreggono una orizzontale stiamo parlando di un “dolmen”: nemmeno queste strutture scarseggiano nel sito di La Torre-La Janera.