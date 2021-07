Scoperta, per la prima volta, una specie di alghe che ha tre sessi: ecco quali

La vita sulla Terra è partita da semplici forme esistenziali che, nel corso del tempo, sono diventate sempre più complesse. Si pensa che sia stata un'esplosione di alghe - all'inizio della storia della vita sul nostro pianeta - a creare gli animali e gli esseri umani. Un'evoluzione che ha impiegato un miliardo e mezzo di anni.

Le alghe, secondo uno studio pubblicato sulla rivista Evolution, potrebbero effettivamente aiutarci a capire l'evoluzione dei diversi sistemi sessuali. Un tipo di alga verde chiamata Pleodorina starrii, scoprono gli esperti, ha tre sessi distinti: "maschio", "femmina" e un terzo sesso che il team ha chiamato "bisessuale".

Quando parliamo di "alghe", ci definiamo in realtà a un gruppo molto grande e diversificato di creature eucariotiche che utilizzano la fotosintesi per ottenere energia: non sono piante, non sono batteri e non sono funghi. Queste creature possono riprodursi asessualmente (clonandosi) o sessualmente (con un partner); altre alghe possono cambiare sesso a seconda dell'espressione genica dell'organismo.

La Pleodorina starrii è molto diversa da questi esemplari, poiché ha cellule riproduttive sia maschili che femminili. Il team lo descrive come un "nuovo sistema di accoppiamento aploide" completamente unico per le alghe, che può accoppiarsi con esemplari maschili, femminili o altri bisessuali. "La coesistenza di tre fenotipi sessuali in una singola specie biologica potrebbe non essere un fenomeno insolito nelle popolazioni selvatiche", concludono i ricercatori.