Alla scoperta del Wendigo, il leggendario mostro dei nativi americani

Le leggende di mostri divora carni si possono trovare un po' ovunque nelle storie degli antichi popoli. Oggi vi racconteremo della leggenda del Wendigo, una storia degli Algonchini (una tribù di nativi americani).

Secondo le leggende si assumono le sembianze di questo mostro - con grandi artigli, corpo scheletrico e viso orribile - dopo aver praticato del cannibalismo (una pratica attuate in divere tribù). Il suo aspetto, nome e caratteristiche variano da popolo in popolo. Solo un tratto è comune per tutti: il disgustoso odore acre che accompagna la bestia nelle sue apparizioni.

Il nome della creatura mitologica è stato dato anche a un disturbo psicologico, definito psicosi windigo, che ha colpito proprio gli abitanti di queste tribù. Tale disturbo è stato descritto come una sindrome culturale con sintomi come l'intenso desiderio di carne umana e la paura di diventare un cannibale, causato - secondo gli esperti - da suggestione, carestia e solitudine cronica.

La leggenda del Wendigo, ovviamente, è diventata anche una sorta di "marchio horror" ed è stata sfruttata da film (come Pet Semetary) e videogiochi (Until Dawn). Il mito è più vivo che mai e, ancora oggi, "audaci" esploratori organizzano viaggi per cacciare queste bestie. Ovviamente, stiamo parlando di una storia puramente di fantasia, che viene alimentata dalla suggestione delle persone. Volete conoscere altri miti e leggende? Vi rimandiamo alla nostra pagina.