Alla scoperta dalla 'Zona del silenzio' di Mapimí, è davvero un luogo così misterioso?

La Terra è davvero un posto bizzarro. Gli esseri viventi sulla sua superficie si fanno la guerra tra loro, distruggono l'unica casa nel Sistema Solare capace di ospitarli e si possono trovare dei luoghi assurdi: da foreste all'interno di un buco nel terreno a luoghi come la Zona del silenzio di Mapimí.

Quest'ultima si trova in Messico ed è un pezzo di deserto di soli 50 chilometri di larghezza nella Riserva della Biosfera di Mapimí, vicino al Bolsón de Mapimí a Durango. La zona si chiama in questo modo perché – secondo i miti urbani che circondano la località – è piena di onde magnetiche che bloccano le trasmissioni radio (e questa volta non c'entra il Sole che ha creato dei blackout radio in Africa e Medio Oriente).

Effettivamente chi ci vuole trovare dei collegamenti con le stranezze ha molto materiale a sua disposizione, a partire dal fatto che in soli 50 chilometri siano caduti almeno tre meteoriti (due perfino nello stesso punto) in momenti diversi e un razzo che doveva dirigersi dall'altra parte del pianeta si è schiantato - senza alcun motivo - all'interno della Zona del silenzio di Mapimí.

Allora questo luogo è davvero così misterioso? In realtà non proprio. Gli scienziati hanno più volte dimostrato che bussole e apparecchiature di comunicazione funzionano correttamente all'interno della zona e non è stata trovata alcuna "anomalia" magnetica. "Né io né nessuno con cui ho parlato abbiamo avuto problemi con le loro radio o bussole mentre lavoravamo nella Riserva", ha dichiarato lo scienziato Andrea Kaus (uno dei tanti esperti ad esaminare la zona), che ha fatto la sua tesi di dottorato sulla Riserva della Biosfera di Mapimí.

Il motivo di tali dicerie, allora? Come sempre sono delle voci che vengono divulgate per portare turisti e curiosi nella zona... la stessa storia dell'Oregon Vortex, dove si dice che un campo magnetico deformi l'ambiente.