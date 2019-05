Sono state scoperte 1.800 nuove supernove. Alcune distanti otto miliardi di anni luce

Gli astronomi, utilizzando il Subaru Telescope, hanno identificato circa 1.800 nuove supernove nei meandri dell'universo, tra cui 58 "supernove di tipo la", lontane 8 miliardi di anni luce.

Una supernova è un'esplosione stellare che si verifica alla fine della vita di una stella. Durante questa esplosione la stella diventa luminosa come la sua galassia d'appartenenza, e in un periodo compreso tra uno e sei mesi l'evento emette una quantità di energia pari alla vita del Sole.

Mentre quella di "Tipo la" è una tipologia di supernova originata dall'esplosione di una nana bianca. Fenomeni talmente potenti che consentono ai ricercatori di calcolare quanto la stella è lontana dalla Terra, utile per calcolare l'espansione dell'universo.

Esistono diversi di supernova, e negli ultimi tempi i ricercatori hanno scoperto un nuovo tipo di supernova: le supernove superluminose, fenomeni più potenti da cinque a dieci volte di quelle di tipo la. Questa loro luminosità consente ai ricercatori di individuare le stelle ai confini dell'universo primordiale.

Al fine di massimizzare le possibilità di osservare una supernova, un evento molto raro e difficile da osservare per la maggior parte dei telescopi, il professor Naoki Yasuda e svariati altri team di altre università del Giappone hanno utilizzato il Subaru Telescope.

Prendendo immagini ripetute della stessa area del cielo notturno per un periodo di sei mesi, il team ha identificato 5 supernove superluminose e circa 400 supernove di tipo la, di cui 58 distanti a più di 8 miliardi di anni luce dalla Terra. Per fare un confronto, usando Hubble ci sono voluti circa 10 anni per scoprire un totale di 50 supernove situate a più di 8 miliardi di anni luce dalla Terra.

"Il Subaru Telescope e Hyper Suprime-Cam hanno già aiutato i ricercatori a creare una mappa tridimensionale della materia oscura e l'osservazione dei buchi neri primordiali, ma ora questo risultato dimostra che questo strumento ha una capacità molto alta di trovare supernove molto, molto lontano dalla Terra." ha dichiarato Yasuda.

Il prossimo passo sarà quello di calcolare con una precisione senza precedenti l'espansione dell'universo e studiare come l'energia oscura è cambiata nel tempo. Le supernove potrebbero essere state più utili all'umanità di quanto si pensa: un nuovo studio ipotizza che fu questo fenomeno energetico ad influenzare l'evoluzione umana.