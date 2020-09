Scoperte 11 app per Android e iOS contenenti adware pubblicizzate su TikTok

In seguito alle segnalazioni di una giovane ragazza ceca, alcuni ricercatori di Avast e SensorTower, entrambe aziende esperte in materia di sicurezza informatica, hanno scoperto un nuovo adware aggressivo presente all’interno di diverse app per smartphone Android e iOS pubblicizzate anche su social come TikTok e Facebook.

I primi report sono stati inviati a Be Safe Online, un progetto nato in Repubblica Ceca per educare i bambini alla sicurezza online; solo in seguito si sarebbero attivati gli esperti di Avast che hanno infine scoperto 11 applicazioni, promosse anche da diversi utenti iscritti a TikTok, Facebook e Instagram. I dati più sconcertanti riguardano i download totali (circa 2.4 milioni tra App Store e Google Play Store), il loro costo (tra i 2 e i 10 dollari cadauna) e le entrate generate dalle pubblicità contenute al loro interno, le quali ammontano a circa 500.000 dollari.

Stando a quanto riportato da Avast, tali app fingevano di offrire servizi e funzionalità utili per poi nascondersi nel dispositivo una volta installate e attivare pubblicità invasive. Tutto ciò ovviamente in violazione dei Termini di servizio dei rispettivi store, i quali – assieme a TikTok e Instagram - sono stati avvisati privatamente delle attività dei prodotti incriminati: Google avrebbe già risposto ad Avast confermando la rimozione delle app, mentre Apple avrebbe soltanto rimosso alcuni degli 11 programmi.

Anche l’analista di Avast Jakub Vávra infine avrebbe commentato la vicenda: “Ringraziamo la giovane ragazza per averci segnalato il profilo TikTok. La sua consapevolezza e responsabilità è il tipo di impegno che tutti dovremmo dimostrare per rendere il mondo online un luogo più sicuro”.

Nel corso di settembre sono state segnalate altre sei applicazioni da Pradeo, società specializzata in ricerca informatica, poiché contenevano il famigerato malware Joker noto per aver infettato mezzo milione di dispositivi Android.