Scoperte 16 app Android malevole: disinstallatele subito dallo smartphone

È sempre bene prestare attenzione a ciò che si scarica, tenendo poi d'occhio quali sono le app che vengono segnalate dai ricercatori di sicurezza. Dopo aver trattato la situazione legata allo spyware RatMilad, torniamo sull'argomento per via della scoperta di 16 app Android malevole.

Secondo quanto riportato da SlashGear, i ricercatori di sicurezza di McAfee hanno scovato codice malevolo all'interno di applicazioni per dispositivi Android scaricate in totale più di 20 milioni di volte. Più precisamente, queste ultime si mostrano "in superficie" come degli strumenti potenzialmente utili, ma in realtà "dietro le quinte" aprono siti Web ed effettuano tap sui banner pubblicitari.

Tutto questo senza l'intervento dell'utente: in parole povere, c'è di mezzo del codice malevolo legato a quella che è definibile una truffa pubblicitaria. Tra l'altro, il tutto può potenzialmente influire sull'uso dei dati mobili e sull'autonomia dello smartphone. Insomma, capite bene che è meglio stare alla larga dalle applicazioni indicate di seguito.

Cozy Camera;

Smart Task Manager;

Flash Plus;

Memo Calendar;

WordBook;

Tingboard;

Flashlite;

BusanBus;

Candle Protest;

QuickNote;

Smart Currency Converter;

Barcode;

Ezdica;

Instapp;

Calcul;

ImageVault.

Per il resto, va detto che Google ha già rimosso dal Play Store, ovvero dal negozio digitale preinstallato su molti dispositivi Android, queste 16 applicazioni malevole, ma chi le ha installate in precedenza potrebbe averle ancora a disposizione sul proprio smartphone o tablet. In tal caso, il consiglio non può che essere quello di procedere alla disinstallazione.