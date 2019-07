Scoperte 200 app Android che nascondevano un adware, anche su Play Store

I ricercatori di Trend Micro, in un nuovo rapporto annunciano di aver scoperto una nuova campagna di adware nascosta in quasi 200 applicazioni, giochi ed utility per i dispositivi Android.

Identificata come AndroidOS_HiddenAd.HRXAA e AndroidOS_HiddenAd.GCLA, la campagna è stata trovata all'interno del Google Play Store ufficiale del robottino verde e su negozi di terze parti. Le applicazioni coinvolte, complessivamente, hanno totalizzato milioni di download.

Secondo quanto affermato l'adware rilevato nelle applicazioni sarebbe in grado di nascondersi ed evadere le rilevazioni sandbox, ma anche generare pubblicità a tutto schermo che non possono essere chiuse dagli utenti immediatamente e creare pop-up che infestano i dispositivi compromettendo la memoria e le prestazioni della batteria, indirizzando gli utenti a siti web maligni.

TrendMicro sottolinea che delle 182 app rilevate, 111 sono state identificate all'interno del Play Store, e le altre in applicazioni di terze parti che consentono di effettuare il download. Il colosso dei motori di ricerca, allertato dell'attacco, ha immediatamente provveduto alla rimozione, ma i download complessivi avevano toccato quota 9,349 milioni.

Tra le applicazioni in cui è stato trovato l'adware ne figuravano diverse utilizzate per applicare filtri ai selfie e migliorare le fotografie, oltre che giochi ed utility.

Nella giornata di oggi il Google Play Store sta regalando 43 app, giochi e temi.