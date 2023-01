Scoperte 203 app malevole per Android e iOS: puntano anche ai conti bancari

Nonostante si inizi a fare riferimento alla possibile fine dell'era dei ransomware, chiaramente le minacce in termini di sicurezza informatica continuano purtroppo a risultare diffuse. In questo contesto, sono state scovate ben 203 app malevole tra Android e iOS.

Ci ha pensato PhoneArena a riportare la questione, approfondendo quanto portato a galla da National Cyber Security Agency (NCSA) e Ministry of Digital Economy and Society (DES) della Thailandia. La questione è stata riportata anche da The Bangkok Post e LaptopMag: le autorità coinvolte hanno chiaramente già chiesto a Google e Apple di rimuovere le app dagli store digitali.

Ma a quale tipo di minaccia si fa riferimento? Ebbene, il ministro DES Chaiwut Thanakamanusorn ha spiegato che le app contenute nell'apposita lista possono consentire agli hacker di ottenere in modo malevolo dati personali. Inoltre, il tutto può potenzialmente passare anche per il controllo del dispositivo degli ignari utenti.

Sembra che di mezzo ci sia una campagna phishing che mira, ad esempio, alle banche, in grado potenzialmente di portare poi "all'attivazione del malware" mediante app malevole. Insomma, gli hacker starebbero puntando a ottenere informazioni sensibili legate anche ai conti correnti degli utenti, dunque è bene prestare attenzione e disinstallare eventualmente le app coinvolte (nel caso in cui siano presenti sul dispositivo).

In ogni caso, come potete ben comprendere, risulta un po' complesso inserire qui una lunga lista di oltre 200 app, motivo per cui quest'ultima è stata diffusa sotto forma di immagini. Potete trovare il tutto nella galleria presente in calce alla notizia.