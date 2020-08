Scoperte 295 estensioni dannose per Google Chrome: ecco quali sono

Direttamente dai ricercatori di AdGuard, team che offre agli utenti di Chrome un'estensione per bloccare le pubblicità invasive, ci giunge una lunga lista di 295 estensioni per Google Chrome contenenti adware, un virus che altera i risultati di ricerca del browser mostrando annunci pubblicitari.

Ciò che preoccupa non è soltanto la quantità di persone che hanno scaricato queste estensioni, ovvero circa 80 milioni di utenti, ma anche che Google non le ha ancora rimosse dal Chrome Store. La lista è molto variegata e consultabile integralmente in questo post GitHub apposito: si parte dalle estensioni per il meteo come Weather forecast for Chrome; per passare poi a sfondi personalizzati a tema Kpop, Fortnite o Lamborghini; e finire con falsi Adblocker per YouTube e Chrome.

Secondo i ricercatori di AdGuard, queste estensioni funzionano come adware ma sono accusate di svolgere altre funzioni dannose come il cookie stuffing, ovvero la generazione di un cookie speciale quando si visita un sito di e-commerce per far ricevere al malintenzionato una commissione dal sito nel caso in cui l’utente acquisti qualcosa. Ancora, nella lista ci sarebbero delle applicazioni in grado di inviare e mostrare spam sul PC dell’utente.

Nel post pubblicato sul blog ufficiale di AdGuard viene anche raccomandato di segnalare queste applicazioni direttamente a Google tramite il Chrome Web Store, nonostante non sia una soluzione così efficace. Inoltre, AdGuard raccomanda delle regole da seguire per proteggere il proprio dispositivo:

Pensarci due volte prima di installare un’estensione

Installare estensioni pubblicate soltanto da sviluppatori affidabili

Non credere ciecamente alle descrizioni delle applicazioni presenti nel Chrome Web Store

Non basarsi soltanto sulle recensioni, poiché potrebbero essere false

Nella lunga lista di estensioni figura anche Screenshot & Screen Capture Elite, applicazione segnalata da White Ops in un altro report a fine luglio.