Scoperte 4 app Android con malware su Play Store, scaricate oltre 1 milione di volte

L'app Codice Fiscale 2022 infetta da malware non è l’unica scovata dai ricercatori di cybersicurezza sul Play Store per smartphone Android in questo periodo. Grazie ai ricercatori di Malwarebytes ora sono note altre quattro applicazioni pericolose su Google Play, tutte contenenti adware e kit per rubare dati sensibili.

Il report che trovate in calce alla notizia parla chiaro: uno sviluppatore ha pubblicato sul Play Store una serie di applicazioni tecniche apparentemente innocue ma, in realtà, contenenti malware pronto a diffondere pubblicità dopo qualche giorno dall’installazione. Stando a quanto scoperto dai ricercatori, infatti, dopo 72 ore dal download il virus diventa attivo e inizia a mostrare su browser web pubblicità invasive o link di phishing per generare entrate dall’advertisement e rubare informazioni sensibili di varia natura.

Le applicazioni individuate sono le seguenti, tutte sviluppate da Mobile apps Group e che, complessivamente, superano il milione di download:

Bluetooth Auto Connect , oltre un milione di download

, oltre un milione di download Bluetooth App Sender , installata oltre 50mila volte

, installata oltre 50mila volte Driver: Bluetooth, Wi-Fi, USB , installata oltre 10mila volte

, installata oltre 10mila volte Mobile transfer: smart switch, scaricata oltre 1000 volte

Lo stesso sviluppatore, per giunta, è stato segnalato in passato per lo stesso problema; tuttavia, una volta arrivata la richiesta di riparazione delle app da parte di Google, egli ha caricato sempre versioni non infette riuscendo così a rimanere attivo sul negozio del robottino verde. Nelle recensioni aumentano continuamente gli avvertimenti da parte degli utenti, eppure ciò non sembra aiutare alcune ignare vittime in quanto i download crescono. Per questa ragione, gli esperti di Malwarebytes hanno rilasciato il report sperando in un intervento deciso da parte della Grande G.

