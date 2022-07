Scoperte 50 app Android pericolose: stateci alla larga, ecco la lista

Dopo la questione del ritorno di Roaming Mantis, è di nuovo il momento di approfondire il mondo della sicurezza informatica. Infatti, è bene non sottovalutare una nuova minaccia Android.

In particolare, stando anche a quanto riportato da PhoneArena, il team di sicurezza di ThreatLabz ha recentemente scovato all'interno del Play Store, ovvero lo store digitale preinstallato su molti dispositivi Android, parecchie app contenenti malware.

Tra le minacce scovate in questo contesto, si fa riferimento alle famiglie di malware Joker, Coper e Facestealer. Se non sapete a cosa si fa riferimento, potrebbe interessarvi approfondire, ad esempio, il nostro articolo sul malware Joker.

Per intenderci, i malintenzionati sfruttano questa tipologia di malware anche per sottoscrivere all'insaputa dell'utente abbonamenti a pagamento via SMS. In ogni caso, il team Google Android Security ha già rimosso le app dal Play Store, ma se avete installato una delle app presenti nella lista di seguito dovreste procedere alla disinstallazione.

La lista delle 50 app Android da cui stare alla larga secondo il team di sicurezza di ThreatLabz

Light Messages; Themes Photo Keyboard; Send SMS; Themes Chat Messenger; Instant Messenger; Cool Keyboard; Custom Themed Keyboard; Professional Messages; Hi Text SMS; Emoji Theme Keyboard; iMessager; Text SMS; Fonts Emoji Keyboard; Mini PDF Scanner; Smart SMS Messages; Creative Emoji Keyboard; Fancy SMS; Fonts Emoji Keyboard; Personal Message; Funny Emoji Message; Magic Photo Editor; Simple Note Scanner; Universal PDF Scanner; Private Messenger; Premium SMS; Smart Messages; Text Emoji SMS; Blood Pressure Checker; Funny Keyboard; Memory Silent Camera; Camera Translator; Come Messages; Painting Photo Editor; Rich Theme Message; Quick Talk Message; Advanced SMS; Professional Messenger; Classic Game Messenger; Style Message; All Photo Translator; Chat SMS; Smile Emoji; Wow Translator; All Language Translate; Cool Messages; Blood Pressure Diary; Chat Text SMS; Private Game Messages; Timestamp Camera; Social Message.

Pensate che, sempre stando a ThreatLabz, queste applicazioni sono state scaricate oltre 300.000 volte dal Play Store. Insomma, prestate attenzione.