Scoperte app Android con malware scaricate da quasi 10 milioni di utenti, attenzione!

Ancora una volta a fine luglio assistiamo a un’altra ondata di applicazioni del Play Store piene di malware: dopo l’ultima segnalazione delle app infettate da Autolycos, gli esperti di cybersicurezza hanno evidenziato una lunga lista di app pericolose installate quasi 10 milioni di volte su dispositivi mobili del robottino verde.

La scoperta di queste applicazioni è stata effettuata dal team antivirus di Dr. Web, il quale ha pubblicato un report e segnalato i contenuti pericolosi a Google ottenendo la rimozione pressoché immediata dell’intero elenco. Buona parte delle app è nata lo scorso maggio come variante di altre app analoghe, con l’obiettivo di diffondere maggiormente adware e malware su smartphone Android.

Come funziona l’infezione? Molto semplicemente, durante l’installazione vengono richiesti alcuni permessi che consentono alle app di continuare a funzionare in background anche quando vengono chiuse, e anche di ottenere informazioni sensibili come cronologia chiamate, messaggi e quant’altro. Inoltre, nascondono le loro icone dal drawer o le sostituiscono con apparenti componenti di sistema come SIM Toolkit.

Tra le app più scaricate troviamo innanzitutto Neon Theme Keyboard, la quale conta oltre un milione di download nonostante le numerosissime recensioni negative. Da una di esse si legge proprio che un utente ha dovuto effettuare il ripristino alle impostazioni di fabbrica per salvare il telefono dal virus. O ancora, troviamo simpatiche app per photo editing come "YouToon - AI Cartoon Effect" e "Pista - Cartoon Photo Effect", scaricate per oltre 1,5 milioni di volte in tutto.

L’elenco completo delle applicazioni infette, comunque, è il seguente, e consigliamo di disinstallarle il prima possibile ed effettuare una scansione con un antivirus per eliminare ogni traccia dei malware:

Photo Editor: Beauty Filter (gb.artfilter.tenvarnist)

Photo Editor: Retouch & Cutout (de.nineergysh.quickarttwo)

Photo Editor: Art Filters (gb.painnt.moonlightingnine)

Photo & Exif Editor (de.xnano.photoexifeditornine)

Photo Editor - Design Maker (gb.twentynine.redaktoridea)

Photo Editor & Background Eraser (de.photoground.twentysixshot)

Photo Editor - Filters Effects (de.hitopgop.sixtyeightgx)

Photo Filters & Effects (de.sixtyonecollice.cameraroll)

Photo Editor : Blur Image (de.instgang.fiftyggfife)

Photo Editor : Cut, Paste (de.fiftyninecamera.rollredactor)

Emoji Keyboard: Stickers & GIF (gb.crazykey.sevenboard)

Neon Theme Keyboard (com.neonthemekeyboard.app)

Neon Theme - Android Keyboard (com.androidneonkeyboard.app)

Cashe Cleaner (com.cachecleanereasytool.app)

Fancy Charging (com.fancyanimatedbattery.app)

FastCleaner: Cashe Cleaner (com.fastcleanercashecleaner.app)

Call Skins - Caller Themes (com.rockskinthemes.app)

Funny Caller (com.funnycallercustomtheme.app)

CallMe Phone Themes (com.callercallwallpaper.app)

InCall: Contact Background (com.mycallcustomcallscrean.app)

MyCall - Call Personalization (com.mycallcallpersonalization.app)

Caller Theme (com.caller.theme.slow)

Caller Theme (com.callertheme.firstref)

Funny Wallpapers - Live Screen (com.funnywallpapaerslive.app)

4K Wallpapers Auto Changer (de.andromo.ssfiftylivesixcc)

NewScrean: 4D Wallpapers (com.newscrean4dwallpapers.app)

Stock Wallpapers & Backgrounds (de.stockeighty.onewallpapers)

Notes - reminders and lists (com.notesreminderslists.app)

In conclusione, rispondiamo a una domanda piuttosto comune: va usato un antivirus su Android?