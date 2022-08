Scoperte app infette da malware nel Play Store, scaricate oltre 2 milioni di volte

Ancora una volta i ricercatori di cybersicurezza lanciano l’allarme per una serie di applicazioni infette da malware presenti nel Google Play Store: dopo l’identificazione di un trojan bancario contenente ransomware, eccovi la lista di app Android interessate da disinstallare il prima possibile se installate sul vostro smartphone.

Le applicazioni in questione sono state scovate dagli esperti di Bitdefender e adottano tecniche standard per infettare e attaccare i dispositivi degli utenti del robottino verde: all’interno dello store si promuovono come app utili per funzionalità specifiche legate a fotografia, WhatsApp e wallpaper. Una volta installate, cambiano nome e icona per mascherarsi mentre continuano a fornire pubblicità intrusive agli utenti abusando di WebView, generando così entrate pubblicitarie agli operatori.

Si tratta quindi di semplici adware ma che, apparentemente, in certi casi possono essere utilizzate per scopi ancor più malevoli. La loro peculiarità è il continuo cambiamento di icona e nome: a volte diventano “Impostazioni” fasulle per eludere il rilevamento e l'eliminazione, altre assumono le sembianze delle app di sistema dei principali brand smartphone a seconda del dispositivo su cui si trovano.

In totale gli esperti hanno identificato 35 app Android, e le seguenti 17 sono le più scaricate del lotto, tanto che contano complessivamente oltre 2 milioni di installazioni su smartphone:

Walls light – Wallpapers Pack (gb.packlivewalls.fournatewren)

Big Emoji – Keyboard 5.0 (gb.blindthirty.funkeyfour)

Grand Wallpapers – 3D Backdrops 2.0 (gb.convenientsoftfiftyreal.threeborder)

Engine Wallpapers (gb.helectronsoftforty.comlivefour)

Stock Wallpapers (gb.fiftysubstantiated.wallsfour)

EffectMania – Photo Editor 2.0 (gb.actualfifty.sevenelegantvideo)

Art Filter – Deep Photoeffect 2.0 (gb.crediblefifty.editconvincingeight)

Fast Emoji Keyboard APK (de.eightylamocenko.editioneights)

Create Sticker for Whatsapp 2.0 (gb.convincingmomentumeightyverified.realgamequicksix)

(gb.convincingmomentumeightyverified.realgamequicksix) Math Solver – Camera Helper 2.0 (gb.labcamerathirty.mathcamera)

Photopix Effects – Art Filter 2.0 (gb.mega.sixtyeffectcameravideo)

Led Theme – Colorful Keyboard 2.0 (gb.theme.twentythreetheme)

Animated Sticker Master 1.0 (am.asm.master)

Sleep Sounds 1.0 (com.voice.sleep.sounds)

Personality Charging Show 1.0 (com.charging.show)

Image Warp Camera

GPS Location Finder (smart.ggps.lockakt)

Restando nel mondo Android, sappiate che Android 13 è diventato open source dopo il release da parte di Google.