Scoperte le cause del bizzarro modo di camminare 'a testa in giù' di questi conigli

Analizzando il genoma di alcuni conigli incapaci di saltare, gli scienziati hanno scoperto che esiste un gene del “salto” e che una sua mutazione rende i conigli incapaci di saltare.

Esiste una razza di conigli, chiamata sauteur d’Alfort, che spesso si muove in maniera strana: molti individui di questo peculiare raggruppamento si muovono, infatti, solamente con le zampe davanti, tenendo in alto quelle posteriori ed il bacino. Lo fanno, per fare un paragone familiare, come un artista circense che avanza con le mani e le gambe sollevate. Gli scienziati, per cercare di scoprire la causa di questo strano comportamento hanno fatto accoppiare alcuni di questi conigli che camminano in maniera particolare con conigli sani.

Osservando la prole si è potuto capire che il gene responsabile dello strano comportamento è recessivo, ma è grazie al sequenziamento ed al confronto del genoma dei conigli sani e di quelli con la bizzarra camminata che gli scienziati hanno capito che la responsabile è una mutazione del gene RORB. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Plos Genetics e gli esperti ci dicono che in tutti i neuroni dove vi sono due copie mutate del gene non vengono sviluppate le proteine associate a quel gene e gli individui che ne sono affetti non saltano, ma camminano tenendo sollevate le zampe posteriori.

Questo gene è stato studiato anche in un’altra specie, di roditori questa volta, e ciò che si è osservato è che anche questi animali avevano un modo di deambulare non dissimile da quello dei conigli lì dove il gene RORB era mutato. La difficoltà di deambulazione non è il solo effetto visibile. Sembra, infatti, che molti conigli affetti dalla mutazione nascano ciechi e che sviluppino la cataratta entro il primo anni di vita. Questo potrebbe essere il primo studio che analizza, da un punto di vista genetico, da dove deriva la capacità di muoversi saltando dei mammiferi.

Credit immagine: SWNS