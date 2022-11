Scoperte centinaia di foche morte sulle spiagge del Mar Caspio: Come mai?

Mercoledì 9 novembre, i funzionari del Ministero dell'Ecologia del Kazakistan hanno confermato un evento molto triste. Il ritrovamento di ben 131 carcasse di foche lungo le spiagge del Mar Caspio. Purtroppo, le povere creature, già in via d'estinzione, hanno trovato una fine per ora inspiegabile.

Infatti, secondo quanto affermato da un portavoce del Ministero, ancora non si conoscono le cause che hanno portato a questa moria di massa sulle spiagge del Mar Caspio, nella parte occidentale del paese.

Gli esperti ambientali kazaki hanno assicurato che verranno quindi effettuate al più presto le autopsie di rito e che saranno, inoltre, analizzati anche campioni di suolo ed acqua dell'area.

D'altronde, la foca del Caspio, l'unica specie presente nell'area (che ricordiamo essere il più grande specchio d'acqua interno del mondo), nel novembre 2020 è stata inserita dal governo kazako nell'elenco delle specie a rischio di estinzione poiché, purtroppo, già in via di estinzione.

Infatti, questa particolare popolazione di foche soffre da decenni della caccia indiscriminata e degli effetti dell'inquinamento industriale. Come spesso succede, l'antropizzazione eccessiva e senza scrupoli porta con sé effetti negativi sulla flora e la fauna locale.

Gli esperti, consci dalla situazione, sono avviliti nell'affermare che, ad oggi, sono rimaste solo circa 68.000 foche del Caspio, un calo impressionante rispetto all'inizio del XX secolo quando erano oltre un milione.

La speranza è, ovviamente, che la causa del decesso di un così alto numero di focidi non sia da attribuire alla mano dell'uomo, ma spesso l'umanità è spesso anche complice ignara delle conseguenze negative che colpiscono queste, ed altre, povere creature.

