Scoperte cinque vulnerabilità potenzialmente pericolose nei driver Nvidia

Secondo l’ultimo bollettino sulla sicurezza, Nvidia ha trovato un totale di cinque vulnerabilità nei driver di Windows (7, 8 e 10) per le schede grafiche GeForce, Quadro e Tesla.

Questi nuovi exploit sono stati bollati come “molto pericolosi” e possono consentire ai malintenzionati di mettere le mani sul local code, sulla gestione dei privilegi e dei servizi. Nvidia ha elencato queste vulnerabilità con un punteggio CVSS V3 (che misura la gravità del bug), con valori che vanno da 5,2 a 8,8.

In generale tutti gli attacchi possono essere estremamente dannosi ma per fortuna in questo caso è necessario un accesso diretto alla macchina che si vuole colpire e non è quindi possibile sfruttare tali vulnerabilità in remoto. Questo riduce anche il rischio di eventuali attacchi a catena. Ovviamente se si usa il PC in un ambiente pubblico e poco protetto, qualche rischio è inevitabile.

In ogni caso, dopo averci portato sulla Luna, Nvidia ha risolto il problema e invita tutti gli utenti ad aggiornare il prima possibile i propri driver. Insomma, uomo avvisato mezzo salvato.