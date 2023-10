Scoperte differenze chiave nel sangue di chi vive oltre i 100 anni

Nel corso degli anni, i centenari, un tempo considerati una rarità, sono diventati sempre più comuni, tanto da rappresentare oggi il gruppo demografico in più rapida crescita. La questione su quanto possa vivere l'essere umano e cosa determini una vita lunga e sana ha affascinato l'umanità da sempre.

Ora, una recente ricerca ha svelato alcuni biomarcatori comuni, tra cui i livelli di colesterolo e glucosio, nelle persone che vivono oltre i 90 anni. Questi individui straordinari sono stati al centro dell'attenzione scientifica per anni, poiché potrebbero detenere il segreto su come vivere più a lungo e in migliore salute.

La ricerca ha analizzato dati di 44.000 svedesi, di cui l'1,224, ovvero il 2,7%, ha vissuto fino a 100 anni. Tra i biomarcatori esaminati, quelli legati all'infiammazione, al metabolismo, alla funzione di fegato e reni, nonché alla potenziale malnutrizione e anemia, sono stati associati all'invecchiamento o alla mortalità in studi precedenti. Sorprendentemente, coloro che hanno raggiunto il traguardo del centesimo compleanno tendevano ad avere livelli più bassi di glucosio, creatinina e acido urico a partire dai sessanta anni.

Anche se le differenze scoperte erano complessivamente piuttosto piccole, suggeriscono un potenziale legame tra la salute metabolica, la nutrizione e la longevità eccezionale. Tuttavia, la ricerca non permette di trarre conclusioni definitive sui fattori di stile di vita o sui geni responsabili dei valori dei biomarcatori. Ma una cosa è certa: monitorare i valori di reni, fegato, glucosio e acido urico con l'avanzare dell'età potrebbe non essere una cattiva idea.