Sono state scoperte due nane brune davvero molto strane

Le nane brune sono molto strane poiché hanno molti elementi in comune con le stelle, ma non hanno abbastanza massa per avviare la fusione nucleare all'interno del loro nucleo. Sono, quindi, delle stelle mancate rilegate allo status di pianeta. Recentemente, un team di scienziati ha scoperto due di questi peculiari oggetti... più strani del solito.

Questi corpi celesti hanno delle composizioni molto insolite. Sono le nane brune più simili a un pianeta che si possono osservare nelle più antiche popolazioni di stelle della Via Lattea, secondo quanto dichiarato dagli esperti della NASA. Gli esperti stavano esaminando inizialmente i dati dei veicoli spaziali dalle missioni WISE e NEOWISE della NASA; capitoli della vita di un singolo veicolo spaziale chiamato Wide-field Infrared Survey Explorer.

Quando gli scienziati hanno studiato i due corpi celesti, chiamati WISE 1810 e WISE 0414, sono rimasti sorpresi nel vedere che queste due nane brune avevano pochissimo ferro rispetto a ciò che di solito si osserva in questi corpi celesti. Ciò significa che sono molto vecchi, circa 10 miliardi di anni e con una massa di circa 75 volte quella di Giove.

Uno studio accettato per la pubblicazione su The Astrophysical Journal e pubblicato prima sul server di prestampa arXiv.org descrive in dettaglio questi risultati. Questa scoperta, affermano gli esperti della NASA, potrebbe anche aiutare ai ricercatori a conoscere meglio i pianeti al di fuori del nostro Sistema Solare.