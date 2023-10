Scoperte due nuove barriere coralline incontaminate in profondità

Con grande sorpresa da parte di un team di scienziati, ben due barriere coralline incontaminate sono state scoperte nell'oceano al largo delle isole Galapagos. Lo scopo iniziale era studiare l'ecosistema sottomarino grazie a dei sub pilotati da remoto, ma l'esplorazione ha rivelato molto più del previsto.

La più grande tra le due misura all'incirca quanto otto campi da calcio messi in fila, per una lunghezza di 800 metri, mentre la seconda è più piccola, circa 250 metri. Si ritiene che entrambe le barriere siano qui da migliaia di anni ed ospitano un ecosistema incredibilmente sano e diversificato, tra i 370 e i 420 metri in profondità.

"Siamo entusiasti che i nostri dati di mappatura accresceranno le conoscenze del sistema corallino delle Galapagos," ha affermato la Dott.ssa Katleen Robert, a capo della spedizione.

La speranza è che questa scoperta (avvenuta all'interno della Riserva Marina delle Galapagos) possa aiutare gli scienziati a capire quale sia il ruolo degli habitat in profondità nel mantenere l'equilibrio dell'oceano. Una cosa difficile da stabilire, poiché ancora non sappiamo cosa si trovi in questi luoghi abissali (a proposito, quanto è profondo l'oceano?).

L'obiettivo dei ricercatori però non era solo esplorare questi ecosistemi sottomarini, ma anche creare una mappa dell'ambiente ad alta risoluzione attraverso la tecnologia laser. Le immagini catturate sono davvero sorprendenti, con una risoluzione precisa fino a 2 millimetri - il che ha permesso di identificare gli animali sul fondale, un risultato mai raggiunto prima d'ora.

"Queste informazioni non sono solo importanti a livello scientifico ma ci forniscono una base per la salvaguardia di questi ecosistemi, e a garantire la loro diversità biologica in un ambiente in costante cambiamento," spiega Danny Rueda Córdova, direttore del Parco Nazionale Galapagos.



Sappiamo infatti quanto le barriere coralline siano fondamentali per la salute degli oceani, e quanto i coralli siano in pericolo a causa del riscaldamento marino.