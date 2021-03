Scoperte due nuove specie di gufi, minacciate di estinzione, in Amazzonia

Gli esperti continuano a scoprire nuove specie sulla Terra, la prova della nostra poca conoscenza delle creature che vi abitano. Proprio recentemente, infatti, nella foresta pluviale amazzonica sono state scoperte due nuove specie di gufi. Lo studio che parla di quanto segue, è stato pubblicato sulla rivista Zootaxa.

Entrambi gli uccelli sono, purtroppo, già in grave pericolo di estinzione. Poiché sono animali notturni, scoprire questi esemplari non è stato di certo molto facile e i loro luoghi di ritrovo preferiti si trovano a una trentina di metri sopra il suolo della foresta. Così gli esperti hanno dovuto utilizzare dei richiami per farli avvicinare a loro.

Combinando le differenze in questi richiami, nell'aspetto fisico degli uccelli e nei campioni di tessuti raccolti, il team è stato in grado di dimostrare che gli uccelli erano, in realtà, due specie distinte. In tutto si conoscono 252 esemplari, 83 registrazioni su nastro e 49 campioni genetici del genere di uccelli Megascops Kaup.

Le due nuove specie sono state chiamate rispettivamente Xingu Screech Owl e Alagoas Screech Owl. Il primo è stato scelto per onorare Dorothy May Stang, un'attivista che ha aiutato gli agricoltori a combattere per la loro terra vicino al fiume Xingu, dove si trova l'uccello; il secondo nome è stato scelto come riferimento allo stato brasiliano nord-orientale in cui si trova principalmente la creatura volante.

Purtroppo a causa della deforestazione, per l'attività umana e per gli incendi che hanno devastato la foresta, le creature si trovano sull'orlo dell'estinzione.